شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جامعة الإمام تحقق أمنية طالبة من ذوي الإعاقة في دراسة الإعلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تفاعلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع طالبة من ذوي الإعاقة "كفيفة"، حيث وافقت على نقلها في تخصص الإعلام، بعد أن درست عاماً كاملاً أصول دين.

وقالت الطالبة ميعاد المطيري خلال مداخلة ببرنامج "الراصد" إنها بدأت أول يوم دراسة في الجامعة وتشعر بالسعادة وترغب بالتخصص في قسم الإذاعة والتلفزيون.

وأضافت أنها تتمنى العمل بعد التخرج في قناة الإخبارية، حيث وجهت الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الذي يقدمانه إلى ذوي الإعاقة.