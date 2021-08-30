شكرا لمتابعة خبر عن 3 آلاف ساعة تطوعية للهلال الأحمر بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن احصائية أعمال فريقها التطوعي منذ بدء العام الميلادي ٢٠٢١م حتى تاريخه عن اقامة ٨١ فعالية ومبادرة توعوية حيث كان أبرز تلك المشاركات سباق ولي العهد للهجن كذلك الفرق الإسعافيه للمصطافين في الحدائق والمتنزهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وبينت الهيئة أن عدد الساعات التطوعية لتلك المشاركات بلغت ٣٧٧٢ ساعة تطوعية قام بها المتطوعين والمتطوعات المنتسبين لهيئة الهلال الأحمر بالمحافظة .

كما بلغ عدد المتطوعين المنتسبين للهيئة بالطائف ٣٩٥٩متطوع ومتطوعة من مختلف التخصصات والذي يقومون بأدوار فعالة تساهم في الارتقاء بالعمل التطوعي حيث شكلوا مايقارب ٦٥١ فرقة تطوعية خلال الفترة فيما باشرت تلك الفرق ٤٥١ حالة اسعافية تم التعامل معها وفق أعلى احترافية وذلك من خلال تأهيلهم لكيفية التعامل مع الحالات الاسعافية لحين وصول الفرق الاسعافية الطبية

كما نوهت الهيئة أن التسجيل متاح عبر موقع التطوع الخاص بالهيئة للمشاركة في أعمال التطوع و التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الرسمي

https://srcavolunteer.srca.org.sa/#!/ar/home