شكرا لمتابعة خبر عن ولادة مكة تنفذ طفلة من نزيف حاد في الجهاز الهضمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً تعاني من نزف مستمر في الجهاز الهضمي السفلي .

أوضح إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور /علي الشمراني أن الطفلة كانت تعاني من النزف على مدى ثلاث أيام ولم يستطع العلاج الطبي بأعلى جرعاته ولا تدخل المناظير بإيقافه ولم يظهر الخلل في الأشعة المقطيعة العاديه مما اضطر الفريق إلى نقل الطفلة إلى العناية المركزة وهي في حالة حرجة لعمل اللازم .ثم تم اخذها للعمليات بصورة عاجلة لعمل عملية استكشافية من قبل الفريق الجراحي المناوب بقيادة الدكتور / تركي رشاد حيث تم اكتشاف نتوءات خلقية في الامعاء مسببة للنزيف المستمر حيث تم إكتشاف ال Meckel diverticulum

وتم إزالت الجزء المتضرر من الأمعاء بإستئصال لم يتجاوز ٤سم لوقف النزيف .ومكثت الطفلة عدة أيام للملاحظه وخرجت بصحة وعافيه ولله الحمد .

من جانب آخر شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور /هلال المالكي فريق التخدير وقسم الجهاز الهضمي والعناية المركزة وبنك الدم والعمليات وجميع الأقسام المشاركة في حالة الطفلة. مؤكداً مدى الإمكانيات التي تتمتع بها ولادة مكة في التعامل مع مثل هذه الحالات الحرجة وكل ذلك يعكس إهتمام حكومتنا الرشيدة لتكون صحة المواطن والمقيم في المقام الأول.