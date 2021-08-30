شكرا لمتابعة خبر عن جمعية البر بجازان توزع على مستفيديها بطاقات تموينية لسلة الخضار والفواكه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):

استمراراً لنجاح المبادرات لجمعية البر الخيرية بجازان أطلقت الجمعية مبادرتها الخيرية "14" لعام 2021م تحت شعار "لأنكم غالين سلتكم علينا"، بتوزيع بطاقات تموينية لشراء سلة الخير من الخضار والفواكه وذلك لاكتمال متطلبات المعيشية التي تحتاجها كل أسرة، واستهدفت الجمعية توزيع البطاقات على للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر الأكثر احتياجاً وأسر الأيتام والأرامل والمطلقات

وتأتي مبادرة الجمعية، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة لتلمس احتياجات المحتاجين ومساعدة هذه الفئة الغالية على قلوبنا مراعاة لظروفهم المعيشية.

حيث أكد مجلس الجمعية والإدارة التنفيذية بأن الجمعية، حرصت على توزيع البطاقات التموينية على مستفيديها ليتسنى لكل أسرة اخذ ما تحتاجه من خضار وفواكه حسب الأصناف المفضلة لديهم بكل اريحيه، مثمنين جهود منسوبي الجمعية الذين يسعون جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدمات الجمعية.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه وأن يديم علينا الأمن الأمان ونعمة العطاء.