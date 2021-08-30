السفارة في واشنطن تحذّر المواطنين في 4 ولايات من إعصار «آيدا»

الرياض - محمد عبدالله - حذرت سفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن، جميع المواطنين، بضرورة توخي الحيطة والحذر جراء إعصار (آيدا) والمتوقع حدوثه هذا الأسبوع على ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وتينيسي.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تود تنبيه المواطنين بأخذ الحيطة والحذر جراء «إعصار (آيدا) هذا الأسبوع، وتدعو المواطنين الموجودين في الولايات المعرضة للاعصار إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.

وأشارت إلى أنه في حالة الطوارىء في ولايات لويزيانا وميسيسيبي، يرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن، وفي حالة الطوارئ في ألاباما وتينيسي يرجى الاتصال على أرقام طوارئ السفارة، والمذكورة في الموقع الإلكتروني.

يُذكر أنه وفقًا لأحدث البيانات، انقطع التيار الكهربائي عن اكثر من (504149) مستهلك. وتم تصنيف إعصار (آيدا) إعصارا من المرتبة الرابعة من أصل خمسة، كواحد من أقوى الأعاصير في تاريخ البلاد.

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