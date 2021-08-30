الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن توافر (15) وظيفة إدارية وتقنية في مقرها الرئيسي بمدينة جدة، وتشمل الرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج بخبرة ودون خبرة.

وأوضحت الخطوط الجوية، أن الوظائف الشاغرة بمسميات: أخصائي علاقات عامة، وأخصائي الأداء وإدارة المواهب، وأخصائي الرواتب وإدارة الوقت، وأخصائي تطوير الأدلة والكتيبات، وأخصائي الشؤون القانونية، وأخصائي نظم الموارد البشرية.

وأخصائي خدمات الموظفين، وأخصائي العقود والضمانات، وأخصائي تقنية المعلومات، وأخصائي اكتساب الموهوبين، وأخصائي أول العقود والضمانات، وكاتب أدلة وكتيبات، ومراقب مالي، ومحلل تخطيط مالي، ومحلل محاسبة.

وأشارت إلى أنه يشترط في المتقدم او المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهلات المطلوبة، وتوفر معادلة للحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأضافت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي اضغط هنا:

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