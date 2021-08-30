بالفيديو.. إعصار «إيدا» يقطع الكهرباء عن مليون منزل بأمريكا

الرياض - محمد عبدالله - تسبب إعصار «إيدا» في قطع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل وشركة في ولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع POWEROUTAGE، فإن الكهرباء انقطعت عن 1000809 أسر في لويزيانا. أما في ولاية ميسيسيبي المجاورة، فكان أكثر من 40 ألف منزل دون كهرباء.

وضرب الإعصار الذي تم تقييمه من الدرجة الثانية، ساحل لويزيانا، أمس الأحد، واشتد فوق الولاية، حيث تجاوزت رياحه 165 كيلومترًا في الساعة. ​ووفقًا للسلطات المحلية، تم إيقاف تزويد مدينة نيو أورلينز تمامًا بالتيار الكهربائي بسبب تأثير الإعصار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، عن كارثة طبيعية في ولاية لويزيانا، داعيا الجهات المختصة إلى الإسراع بإنقاذ أرواح المواطنين.





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