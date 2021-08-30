المرور: ضبط 1116 دراجة آلية مخالفة بجميع المناطق

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، من ضبط (1116) دراجة آلية مخالفة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضح المرور السعودي –عبر تويتر- أن إدارات المرور تهيب بالجميع التعاون معها والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

من جهة أخرى، أشار المرور الى تواجده في الطرقات والمحاور الرئيسة –أمس الأحد- مع أول يوم دراسي لضمان انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.

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