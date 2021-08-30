«الصحة» توضح إجراءات حماية الطلاب من الإنفلونزا والنزلات المعوية

الرياض - محمد عبدالله - بيّنت وزارة الصحة الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة الطلاب والطالبات خلال وجودهم في المدرسة، وحمايتهم من نزلات البرد والنزلات المعوية والتهابات الأذن.

وذكرت صحة الرياض –عبر تويتر- أنه للحماية من الإنفلونزا ونزلات البرد، يجب اتباع التالي: أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمي، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتغطية الأنف والفم عند السعال.

وللحماية من التهاب الأذن الوسطى يجب اتباع التالي: عدم إهمال نزلات البرد، ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة.

وأضافت صحة الرياض أنه للحماية من النزلات المعوية يجب اتباع التالي: غسل اليدين بالماء والصابون في هذه الحالات: بعد استخدام دورة المياه، وقبل وبعد تناول الوجبة، مشيرة إلى ضرورة التأكد من نظافة المياه والطعام.

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