فلكية جدة: الجوزاء والشعرى تزين سماء السعودية فجرًا في هذا التوقيت

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر، نجوم الجوزاء والشعرى، وبه تزين الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، وذلك ضمن علامات التغير الفصلي.

وقال رئيس فلكية جدة المهندي ماجد ابوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن نجوم الجوزاء تشرق قبل الفجر في هذا الوقت من العام ، ويمكن التعرف عليها من خلال ثلاثة نجوم تصنع خطا مستقيمًا قصيرًا وتشكل حزام الجوزاء، إلى جانب ذلك يوجد أسفلها نجم براق جدا يتلألأ بجنون في هذا الوقت من السنة هو نجم الشعرى والذي يسمى احيانا نجم الكلب لأنه جزء من نجوم الكلب الأكبر، ويضيء بومضات حمراء وزرقاء يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأضاف أن نجم الشعرى يظهر وكأنه يتبع نجوم الجوزاء عبر السماء مع الانتقال من ظلمة الليل نحو ضوء الفجر، وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه نظرًا لحركة الارض حول الشمس فإن نجوم الجوزاء الآن ترصد مرتفعه بشكل اكبر عند الفجر مقارنة بالشهر الماضي وقريبا ستصبح نجوم الجوزاء ونجم الشعرى مشاهدة بسماء المساء بعد غروب الشمس خلال فصل الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

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