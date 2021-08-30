الدفاعات السعودية تُدمر مسيّرة حوثية ثالثة أطلقت باتجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، اعتراض الدفاعات السعودية لطائرة مسيّرة مفخخة ثالثة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكد تحالف دعم الشرعية، اتخاذه كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وقبل ساعات، كانت الدفاعات الجوية السعودية قد نجحت في اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأول أمس السبت، اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط.