الحصيني: نهار «الإثنين» حار بمعظم المناطق.. ورياح مغبرة على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارّة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج، تميل للاعتدال فجرًا، اليوم الإثنين.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحصيني: الأجواء المتوقعة ليوم الإثنين1443/1/22هـ، أجواءً حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجرًا، مُشيرًا إلى أنه متوقع هطول أمطار متفاوتة على مرتفعات جازان وعسير وعمان واليمن.

وأضاف الباحث في الطقس والأرصاد، أنه متوقع هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية «مغبرة» على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وجنوب تبوك.