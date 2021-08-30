لردع الفيروس.. "تلقيح" جماعي في شركات الطيران الأسترالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت بعض شركات الطيران الاسترالية جداول زمنية لبدء عمليات تلقيح جماعي لأفراد طواقهما الجوية والخدمية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة "فيرجن أستراليا" للطيران اليوم الإثنين إنها شرعت في مشاورات بشأن اقتراحها الذي يقضي بتطعيم جميع الموظفين في الخطوط الأمامية بشكل كامل ضد كوفيد-19 بحلول منتصف تشرين ثان/نوفمبر المقبل.



كما قالت شركة الطيران في بيان لها إنه بموجب الاقتراح، سيحتاج أعضاء فريق الخطوط الأمامية إلى التطعيم بشكل كامل بحلول 15 تشرين ثان/نوفمبر، بينما سيكون أمام باقي موظفيها مهلة حتى 31 آذار/مارس 2022 ليتم تطعيمهم بالكامل.

وتابعت الشركة التي يقع مقرها في بريسبان إن عملية التشاور مع "النقابات والموظفين ولجان السلامة ذات الصلة" ستبدأ قريبا، وسيتم الإعلان عن السياسة النهائية في أيلول/سبتمبر المقبل.

وذكرت الشركة أن "أولئك الذين يعانون من مشاكل طبية يمكن إثبات صحتها سيجري التعامل معهم على أساس كل حالة على حدة".

التطعيم هو السبيل الوحيد

وقالت جين هيرديليكا رئيسة فيرجن أستراليا: "من الواضح أن التطعيم هو السبيل الوحيد للعودة إلى حرية الحركة الطبيعية وثراء الحياة الذي يأتي من قضاء وقت شخصي هادف مع العائلة والأصدقاء والزملاء".

وأضافت هيرديليكا: "لقد تم تطعيم غالبية فريقنا في فيرجن أستراليا بالفعل، وسنستمع لأفراد فريقنا لضمان أننا نجد أفضل سياسة مناسبة لمنظمتنا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وضعت شركة كانتاس الأسترالية للطيران جدولا زمنيا مماثلا لتطعيم موظفيها.

وتم إغلاق الحدود الدولية لأستراليا أمام الجميع فيما عدا المقيمين والمواطنين، مع استثناءات قليلة، منذ أذار/مارس 2020. كما تم إغلاق الحدود بين الولايات عدة مرات خلال الجائحة، مما أعاق السفر.

وحتى الآن، تم تطعيم حوالي 34.2 % من الأستراليين ممن هم فوق 16 سنة بشكل كامل، وأكثر من 57% ممن تزيد أعمارهم عن 16 عامًا تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.