تركي آل الشيخ يدعو للمشاركة في موسم الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أصحاب المشاريع والمواهب المميزة للمشاركة في “موسم الرياض2”.

التسجيل على منصة مطلوب

وأشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، إلى أن فرصة التسجيل لا زالت متاحة، حتى 31 أغسطس الجاري على منصة “مطلوب” .

وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة العامة للترفيه، عن وصول طلبات التسجيل لأكثر من 150 ألف طلب للمشاركة في مختلف الفعاليات والمشاريع والمواهب، كما سجلت 16 ألف موهبة و110 آلاف طلب توظيف لموسم الرياض 2، والتي ستكون موزعة على 14 ألف موقع فعالية، وتضم 3000 متجر و2000 مطعم وتحتوي على 1000 فعالية وخدمات لوجستية.

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