محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي الحناكية والمهد هذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً تستمر حتى الـ 6 مساءً. تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-30 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي الحناكية والمهد هذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً تستمر حتى الـ 6 مساءً. 30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 08:21 AM تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي الحناكية والمهد هذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً تستمر حتى الـ 6 مساءً. ، تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد ،

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