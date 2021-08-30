محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن محاولات الميليشيا عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية الخليج 365- الرياض: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. وأكدت قيادة التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة، وأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. "التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-30 الخليج 365- الرياض: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. وأكدت قيادة التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة، وأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. 30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 02:10 AM اخر تعديل 30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 09:44 AM أكد أن محاولات الميليشيا عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية أكد أن محاولات الميليشيا عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية الخليج 365- الرياض: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ثالثة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. وأكدت قيادة التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة، وأن محاولات الميليشيا الحوثية عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. ، "التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط ،

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