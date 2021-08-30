تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 30 أغسطس/آب 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في أسواق المعدن النفيس عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 218.95 ريال (58.39 دولار).

واستقر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، عند 191.58 ريال (51.09 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، عند 164.21 ريال (43.79 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 127.72 ريال (34.06 دولار).

واستقر سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، عند 6813.75 ريال (1817دولارا).

كما بقي سعر الجنيه الذهب عند 1532.63 ريال (408.70 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى النفسي الهام البالغ 1800 دولار يوم الجمعة ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي ستخضع للفحص لاستقاء مؤشرات عن تقليص التحفيز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 % إلى 1802.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.

وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم السبعة أشهر المنتهية في فبراير شباط من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين. لكن الأسعار مرتفعة بنحو 1.3 % في الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1807 دولارات.

ونزل مؤشر الدولار 0.1%، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب انخفاض أسبوعي.