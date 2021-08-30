الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة وغباراً على 7 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، بمشيئة الله، أجواء حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.

أمطار متفاوتة

كما توقع الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، هطول أمطار متفاوتة على مرتفعات جازان وعسير وعمان واليمن.

موجة غبار

وتشمل الحالة رياحاً من متوسطة إلى شبه قوية “مغبرة” على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل وجنوب تبوك إلا أن يصرفها الله.



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