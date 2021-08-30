الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب، في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

الذهب عيار 24

وبلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 218.59 ريال، أي ما يعادل نحو “58.29” دولار، فيما سجل عيار 22 مبلغ 200.37 ريال، أي ما يعادل نحو “53.43” دولار.

الذهب عيار 21

وسجل عيار 21 سعر 191.26ريال أي ما يعادل نحو “51.00” دولار، بينما سجل عيار 18 سجل سعر 163.94 ريال، أي ما يعادل نحو “43.72” دولار.



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