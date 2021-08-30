جامعة حائل تستقبل طلابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبرامج توعوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - واس

استقبلت جامعة حائل الطلاب والطالبات اليوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنفيذ عدد من البرامج التوعوية والإرشادية بهدف تثقيف المجتمع الجامعي، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف إجراءات العودة الحضورية لطلبة الجامعة ووجّه الجميع بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً تقديم جميع الخدمات اللازمة؛ لتسهيل مهام الطلبة للوصول بشكل آمن للقاعات الدراسية، والمعامل، والمرافق الأكاديمية.

زيارات ميدانية:

وقام وكلاء الجامعة بزيارات ميدانية للعديد من الكليات والعمادات المساندة بالجامعة، لمتابعة تنفيذ خطة العودة الحضورية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونفذت الجامعة اليوم برامج توعوية وإرشادية موجهة للطلبة، تهدف إلى توعية المجتمع الجامعي، والإسهام في دعم الجهود للحدّ من انتشار فيروس كورونا، من ضمنها الحملة التوعوية التي شارك فيها فريق الجوَّالة بجامعة حائل، وطلاب الكليات الصحية بالبوابات الرئيسة للجامعة في أول يوم دراسي، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من التحصين بجرعتين،إذْ يقتصر الدخول على الحاصلين عليهما وفقاً للحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” , بالإضافة إلى حملة الإرشاد الميداني التي نفذها عدد من طلبة الكليات الصحية، وطلبة قسم الإعلام بكلية الآداب والفنون، تتضمن المرور على الطلاب والطالبات بالقاعات الدراسية، وتقديم بعض الإرشادات الصحية، كما أن هناك العديد من البرامج المعتمدة داخل الجامعة التي ستنفّذ خلال الأيام القادمة.

إجراءات احترازية:

ودعت الجامعة الجميع إلى الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم وسلامة من حولهم، راجين لجميع الطلاب التوفيق والسداد في عامهم الدراسي الجديد.

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