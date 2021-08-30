، هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد أن الحرارة تسود على معظم المناطق والفجر يميل إلى الاعتدال

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة على مرتفعات: جازان وعسير وعُمان واليمن".

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وجنوب تبوك، إلا أن يصرفها الله.