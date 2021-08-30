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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة على مرتفعات: جازان وعسير وعُمان واليمن".
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وجنوب تبوك، إلا أن يصرفها الله.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 08:47 AM
أكّد أن الحرارة تسود على معظم المناطق والفجر يميل إلى الاعتدالهنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة على مرتفعات: جازان وعسير وعُمان واليمن".
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية "مغبرة" على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وجنوب تبوك، إلا أن يصرفها الله.
، هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً ،
المصدر : الخليج 365
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