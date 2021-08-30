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دعت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، السعوديين، إلى أخذ الحيطة والحذر من إعصار إيدا،
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر من جرّاء إعصار إيدا هذا الأسبوع على ولايات: لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وتينيسي، وتدعو المواطنين الموجودين في هذه الولايات، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.
وأضافت: في حالة الطوارئ في ولايات لويزيانا وميسيسيبي يُرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن
@KSAconsulateHOU
وفي ألاباما وتينيسي على أرقام طوارئ السفارة المذكورة في الموقع الإلكتروني.. حفظ الله الجميع من أي مكروه.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 08:30 AM
في حالة الطوارئ في لويزيانا وميسيسيبي يُرجى الاتصال على القنصلية في هيوستنسفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية
دعت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، السعوديين، إلى أخذ الحيطة والحذر من إعصار إيدا،
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر من جرّاء إعصار إيدا هذا الأسبوع على ولايات: لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وتينيسي، وتدعو المواطنين الموجودين في هذه الولايات، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.
وأضافت: في حالة الطوارئ في ولايات لويزيانا وميسيسيبي يُرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن
@KSAconsulateHOU
وفي ألاباما وتينيسي على أرقام طوارئ السفارة المذكورة في الموقع الإلكتروني.. حفظ الله الجميع من أي مكروه.
، سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية ،
المصدر : الخليج 365
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