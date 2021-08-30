محمد بن مسعود - الدمام - مجمل الإصابات وصل إلى ثلاثة ملايين و335700 ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأحد، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة. وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165. 30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 08:25 AM مجمل الإصابات وصل إلى ثلاثة ملايين و335700 المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأحد، أنها سجلت 6837 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و259 وفاة. وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165. الكلمات المفتاحية ، المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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