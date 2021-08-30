شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مسيرة حافلة لقائد من رواد العمل الأمني في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يعتبر الفريق أول فايز بن محمد العوفي -رحمه الله- أول سعودي ابتعث لدراسة فن إطفاء الحرائق وذلك في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، كما يعد من رواد العمل الأمني في المملكة.

واستذكرت رئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، مسيرة معالي الفريق أول فايز بن محمد العوفي مدير عام المباحث العامة ١٣٨٧ - ١٣٨٩هـ.

وأوضحت أمن الدولة أن العوفي تم تعيينه رئيسا لفرقة المطافيء بمكة المكرمة في 1-1-1368هـ، ثم أصبح رئيسا لعموم فريق المطافيء، وتمت ترقيته إلى رتبة رائد عام في عام 1372هـ.

وترقى العوفي إلى رتبة لواء عام 1385هـ، ثم عمل مديرا عاما للمباحث العامة بعد عامين، وفي 1389 هـ، شغل منصب مدير عام الدفاع المدني، ثم رقى لرتبة فريق، ثم فريق أول 1393هـ.

وأحيل العوفي للتقاعد عام 1400، وتوفي في جدة عام 1421هـ بعد مسيرة هائلة وحافلة بالانجازات.