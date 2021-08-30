شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من السفارة في واشنطن للمواطنين من إعصار إيدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

حذرت سفارة المملكة في واشنطن، اليوم الاثنين، المواطنين من إعصار إيدا هذا الأسبوع على ولايات لويزيانا، وميسيسيبي، والاباما، وتينيسي.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في هذه الولايات إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.

وأوضحت أنه في حالة الطوارىء في ولايات لويزيانا، وميسيسيبي يرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن، أما في ولايتي الاباما، وتينيسي، على ارقام الطوارئ السفارة في واشنطن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذر أمس الأحد، من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة، مشيرا إلى إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع في مناطق ساحل الخليج الأمريكي.