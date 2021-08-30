شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. طالب يسجد شكرًا لفرحته بعودة الدراسة حضوريًا في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعرب طالب في بيشة عن فرحته بعودة الدراسة حضوريا أمس الأحد، بعد انقطاع عن الذهاب للمدارس لمدة عام ونصف العام، بسبب جائحة كورونا ، بطريقة مؤثرة.

ووثق مقطع فيديو متداول سجود الطالب شكرًا لله في فناء المدرسة، معربًا عن سعادته البالغة للعودة إلى مدرسته ولقاء أصدقاءه.

واستقبلت المدارس أمس الأحد الطلاب والطالبات لأول مرة بعد 18 شهرا من الانقطاع، وذلك بعد قرار وزارة التعليم بعودة المدارس حضوريا للمحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.