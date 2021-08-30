شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من "سكني" بشأن إيقاف الدعم نهاية الشهر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية أنباء حول إيقاف الدعم السكني نهاية الشهر الميلادي المقبل.

وفي هذا السياق، أكد برنامج "سكني"أن الدعم السكني ما زال مستمرًا، ويمكن التقديم على منتجات البرنامج من خلال المنصة أو تطبيق "سكني".

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن قبل أيام عن إيداع 747 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الجاري 2021.