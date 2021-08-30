أخبار السعودية اليوم.. تعاميم من «الشؤون الإسلامية» لمنسوبي المساجد.. ومؤشرات إيجابية حول منحى إصابات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عدة تعاميم تضمّنت توجيهات لمنسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة الرسميين والمتعاونين في مختلف مناطق المملكة، فيما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544004 حالات وإلى التفاصيل:

الحصة الأخيرة على سبورة قبل كورونا تشعل تويتر

بعد انقطاع دام لأكثر من 538 يومًا عادت أبواب المدارس اليوم لتستقبل طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مستهل مشوار العام الدراسي الجديد بعد إيقاف الدراسة حضوريًا واعتماد نظام التعليم عن بعد جراء تفشي فيروس كورونا، شهد اليوم الأول للعودة الحضورية استذكار واسع للمعلمين والطلاب لآخر يوم دراسي حضوري، والذي كان بتاريخ 13 / 7 / 1441 هـ، حيث شارك العديد من المعلمين صورًا لآخر شروحاتهم الدراسية عبر سبورة الفصل.

5 تعاميم من الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد

ونصت التعميمات على توجيه منسوبي المساجد بالمملكة على أهمية المشاركة في دورات الأمن الفكري وتوجيه خطباء الجوامع والدعاة ببيان العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية،

وعدم السماح بإقامة أي منشط دعوي دون أخذ تصريح من الوزارة، ومحاسبة من يخالف ذلك، والتأكيد على فروع الوزارة بمتابعة تنفيذه والرفع للوزارة بتقارير دورية.

الصحة تكشف مؤشرات إيجابية حول منحى إصابات كورونا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن مؤشرات إيجابية خلال الأسابيع الماضية حول منحى إصابات فيروس كورونا والحالات الحرجة في المملكة، موضحًا أن منحنى الحالات في المملكة يتّجه بالشكل الإيجابي وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 40%.

دراسة عربية توضح لقاحات كورونا الأكثر فاعلية

أفادت دراسة أجراها فريق من الباحثين بجامعة كولومبيا بالمشاركة مع باحثين بالمملكة البحرينية، بأن لقاحات شركة «سينوفارم» الصينية أقل فاعلية عن غيرها في الوقاية من العدوى والاستشفاء والوفاة، لا سيما بين بين الأشخاص المصابين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.

36 مليون ونصف جرعة لقاح كورونا معطاة بالمملكة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى 36,414,173 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة، التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

المرور يوضح إجراءات رخصة قيادة دراجة نارية

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي إجراءات وشروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة دراجة نارية للمواطنين السعوديين ولغير السعوديين من المقيمين. مشيرة إلى أنه يجرى تنفيذ حملة ميدانية بمختلف مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور.

إحالة متورطين بتزوير فحوصات كورونا للنيابة

أعلنت وزارة الصحة ضبط ثلاثة مقيمين ومقيمة في مدينة الرياض لقيامهم بعمليات تزوير تقارير طبية تشمل فحوصات كورونا (كوفيد-١٩) وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقهم.

«النيابة» تحذر: إساءة استخدام الهواتف بأماكن العمل

حذرت النيابة العامة، اليوم الأحد، من أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية وفيها انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

منصة مدرستي توجه إرشادات لتسجيل الدخول

وجّهت منصة مدرستي عددًا من التوجيهات والإرشادات المهمة عند تسجيل دخول مستخدم جديد عبر منصة مدرستي أو منصة روضتي، وشاركت وزارة التعليم، عبر حسابها بـ "تويتر"، تغريدة أعلنت فيها بدء اليوم الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية في منصة مدرستي.

الإطاحة بـ 6 مواطنين ارتكبوا 12 جريمة بالرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على 6 مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ارتكبوا 12 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة أجزاء منها، وما تحويه من مقتنيات شخصية، وتم استرداد جزء من المسروقات وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.

بالأرقام.. 8 مدن الأعلى حرارة في المملكة اليوم

قال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي عرفة 50 درجة مئوية والدمام 46.3 درجة مئوية وكل من القيصومة وحفر الباطن والخرج 46 درجة مئوية والأحساء 45.2 وكل من الرياض والمدينة المنورة 45 درجة مئوية.

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