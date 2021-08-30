مجزرة العند.. المملكة تدين إرهاب الحوثي و"تضامن تام" مع اليمن

محمد الفلاح - مجزرة العند.. المملكة تدين إرهاب الحوثي وتضامن تام مع اليمن

الإثنين 30 أغسطس 2021

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الحوثي الإرهابي على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية.



وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وجددت موقف السعودية الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.

وعبرت عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وللجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

والأحد، أطلقت مليشيات الحوثي صواريخ بالستية من منطقة الحوبان بمحافظة تعز على قاعدة العند أثناء طابور الصباح لمجندين جنوبيين، في هجوم أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وجريح.