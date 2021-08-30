شكرا لمتابعة خبر عن 3 خطوات على المنشأة الالتزام بها قبل بدء المرحلة الأولى للفوترة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك عدة خطوات على المنشأة الالتزام بها لتكون متوافقة مع متطلبات المرحلة الأولى للفوترة الإلكترونية "فاتورة" والتي ستدخل حيّز التنفيذ 4 ديسمبر 2021م.

وتضمنت الخطوات "عدم إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، إضافة إلى التأكد من وجود نظام فوترة في المنشأة متوافق مع المتطلبات، وعلى المنشأة أيضا التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية.

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أطلقت مشروع "فاتورة"، والذي سيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري.