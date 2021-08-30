وزارة الصحة توجه 7 إرشادات مهمة للعناية بمرضى الحروق

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة عددًا من الإرشادات والتعليمات المهمة لذوي مصابي ومرضى الحروق عند العناية الطبية بهم.

ودعت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، للاهتمام باتباع الإرشادات والنصائح الواردة في هذا الدليل، لتجنب تفاقم الأوضاع.

نصائح لمصابي الحروق

ووجهت وزارة الصحة مصابي ومرضى الحروق البسيطة عند العناية بأنفسهم لاتباع الإرشادات والنصائح التالية:

- عدم الاستحمام بدرجة حرارة معتدلة.

- استخدام مرطبات الجلد الخالية من اللانولين والكحول.

- استخدام واقي شمسي.

- الالتزام بتعليمات الأدوية وتغطية الجروح قبل الاستحمام.

- ارتداء الملابس الدافئة.

- الجلوس ورفع الساقين في حال تغير لون الجلد بعد المشي.

- الحركة بشكل معتدل لتحريك الدورة الدموية.

كما دعت وزارة الصحة، مرضى ومصابي الحروق لتجنب القيام بهذه الأفعال التالية لعدم تفاقم الإصابة، وتتمثل هذه الأفعال التي يجب تجنبها في التالي:

- الدخول في حوض الاستحمام.

- حك المنطقة المصابة.

- تعريض المنطقة المصابة للشمس.

- فرك الجسم بقوة اثناء الاستحمام.

- تعريض المنطقة المصابة للحروق والأدوات الحادة.

- لبس الملابس والأحذية الضيقة التي تسبب ضغط وتقرح للجلد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه من الطبيعي ظهور ندبات وتغيرات في لون الجلد في مرحلة التشافي.

وأردفت الوزارة أنه يجب في الحالات التالية عدم التمهل والمسارهعة بزيارة الطبيب، وذلك في حالة ملاحظة أي من الأعراض التالية:

- عند ظهور الفقاعات الناتجة بسبب الاحتكاك أو الفرك أو الضربات.

- عند مواجهة صعوبة في مواجهة الحكة.

- إذا استمر تورم الساقين وتغير لون القدمين.

نصائح مهمة للعناية بالبشرة

ووجهت وزارة الصحة عددًا من الإرشادات المهمة للعناية بالبشرة وحثت على اتباعها في الروتين اليومي، ومن هذه النصائح ما يلي:

- الحفاظ على رطوبة جلدك باستمرار وخاصة عند استخدام مستحضرات التجميل.

- تجنب الماء الدافئ عند الاستحمام مع التقليل من مدة الاستحمام.

- استخدم الصابون أو الجل المرطّب المحتوي على الزيوت، وتجنب الصابون القاسي والجاف على الجلد.

- رطب جسمك فوراً بعد الحمام.

- استخدم آلة ترطيب الجو، وتأكد من نظافتها من البكتيريا والفطريات.

- اختر الأقمشة التي تناسب نوع بشرتك والمصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن والحرير، والتي تسمح لجلدك بالتنفس.

- عند غسل الملابس الخاصة بك، حاول استخدام المنظفات غير المحتوية على ملونات أو روائح والتي يمكن أن تهيج جلدك.

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