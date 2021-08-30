عاجل | تباين في إجراءات إعادة المدارس حول العالم

تباينت إجراءات الإعادة إلى المدارس والجامعات في عدد كبير من دول العالم، في ظل المخاوف الكبيرة من انتشار فيروس « كورونا » المسبب لمرض «كوفيد-19» داخل المنشآت الجامعية، حيث إن هناك من فرض التطعيم ضد «كوفيد-19» داخل المنشآت التعليم، بينما اكتفت دول أخرى بالفحص الدوري، للتأكد من سلامة الطلاب. في حين لا تزال بعض الدول تفضل التعليم عن بُعد، بناء على أرقام وزارات الصحة بها حول تفشي الجائحة. من جانب آخر، فرضت دول إغلاقا شاملا للمدارس، كما حدث في اليابان وجنوب أفريقيا وعدد من الدول الأفريقية، وذلك لإجراءات السلامة، والتخوف من تفشي الفيروس. بينما لا تزال بعض البلدان الأخرى تعيش الإجازة المدرسية بسبب انتهاء الفترة الدراسية بها قبل فترة قليلة مثل كوريا الجنوبية وبعض الدول الآسيوية. في حين لم تتضح إجراءات العودة في بعض الدول حتى الآن مثل مصر وتونس.



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