، رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تابع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، تداعيات العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، واستهدفت قاعدة العند، وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
وتفصيلاً، أكد "عبدالملك"، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هذه العملية الحوثية الغادرة تشير إلى الخطر الوجودي لهذه الميليشيات ومشروعها الذي يستهدف اليمن من أقصاه إلى أقصاه، وأهمية تكاتف الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الجميع أمام منعطف تاريخي في مواجهة هذا الخطر وتجاوز كل الخلافات والتباينات والتسريع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما من شأنه توحيد الصف الوطني لاستكمال المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العندوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-30
تابع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، تداعيات العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، واستهدفت قاعدة العند، وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
وتفصيلاً، أكد "عبدالملك"، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هذه العملية الحوثية الغادرة تشير إلى الخطر الوجودي لهذه الميليشيات ومشروعها الذي يستهدف اليمن من أقصاه إلى أقصاه، وأهمية تكاتف الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الجميع أمام منعطف تاريخي في مواجهة هذا الخطر وتجاوز كل الخلافات والتباينات والتسريع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما من شأنه توحيد الصف الوطني لاستكمال المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
12:22 AM
شدد على ضرورة تجاوز الخلافات لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
تابع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، تداعيات العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، واستهدفت قاعدة العند، وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
وتفصيلاً، أكد "عبدالملك"، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هذه العملية الحوثية الغادرة تشير إلى الخطر الوجودي لهذه الميليشيات ومشروعها الذي يستهدف اليمن من أقصاه إلى أقصاه، وأهمية تكاتف الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الجميع أمام منعطف تاريخي في مواجهة هذا الخطر وتجاوز كل الخلافات والتباينات والتسريع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما من شأنه توحيد الصف الوطني لاستكمال المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية.
، رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.