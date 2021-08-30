شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يطلع على مبادرات رئاسة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على عدد من المبادرات المقدمة من الوكالات المساعدة، وذلك خلال لقائه بالوكلاء المساعدين المكلفين حديثاً بوكالة المسجد النبوي.

وأكد الرئيس العام أهمية العناية بالمبادرات وتطويرها والإعداد الجيد لها وتنفيذها وحوكمتها وتعزيز أثرها خلال المشاريع المدروسة، مع إبرازها إعلامياً، وتوثيقها بإصدارات علمية.

وبين السديس أهمية التحولات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الأعمال والخدمات، وإنشاء إدارة رقمية في كل وكالة مساعدة، وذلك دعماً لسرعة التحول الرقمي والذكي.