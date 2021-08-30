شكرا لقرائتكم خبر عن التزام طلابي بالاحترازات في مدارس الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر طلاب وطالبات مدارس الخبر للمرحلتين المتوسطة والثانوية صباح أمس، أول أيامهم الدراسية في العام الجديد وسط إجراءات احترازية وبروتوكولات وقائية متكاملة.

وشهدت المدارس استعدادات كبيرة من المعلمين والمعلمات والمنظومة الإدارية لاستقبال طلابها منذ الساعة السادسة صباحا وحتى بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف.

وتميز حضور الطلاب والطالبات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بدءا من الإفصاح عن تحصينهم عن طريق تطبيق «توكلنا» قبل الدخول إلى مدارسهم وانتهاء بالانتظام والتباعد الجسدي داخل فصولهم الدراسية.