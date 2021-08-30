شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل طلابها بالهدايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل صباح أمس طلابها وطالباتها بالورود والعبارات المحفزة وعلب الهدايا التي تحتوي على كمامات ومعقمات يدوية وتقويم دراسي من قبل قيادات الجامعة.

ووقف رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش على حركة دخول الطلبة إلى الجامعة وهنأهم بالعام الجديد، مؤكدا أن الجامعة التزمت بالتوجيهات الصادرة بشأن التدابير الاحترازية منذ دخول الطلبة للمدينة الجامعية بطريقة نظامية بعد الاطلاع على حالاتهم الصحية في تطبيق «توكلنا» وتلقيهم الجرعتين حتى يسمح لهم بالدخول.

وأضاف إن حكومتنا الرشيدة وضعت سلامة أبنائها وبناتها في مقدمة اهتماماتها، ودعمت جامعاتها بأحدث المباني والتقنيات العلمية الحديثة ووضعت أسسها لتحقيق الرؤية الطموحة 2030، حاثا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على مضاعفة الجهود للتغلب على تحديات ظروف الجائحة من خلال توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة تسهم في سير الحركة التعليمية وفق الخطط التي أعدتها الجامعة.