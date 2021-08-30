شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة ميدانية لأول أيام العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير مكتب التعليم بمحافظة الجبيل معمر بن غرسان الزهراني، أمس، ميدانيا على انطلاقة العام الدراسي الجديد «الاستثنائي»، والاطمئنان على سير العمل بمدارس التعليم بالمحافظة.

واطلع على تطبيق المدارس لخطط الوزارة في استقبال الطلاب وتوزيع الكتب وتطبيق الجدول المدرسي منذ الحصة الأولى والبرامج الإرشادية، والإجراءات المتبعة لحماية الطلبة.

وأكد الزهراني أن عددا من المشرفين التربويين تابع سير العملية التعليمة في مدارس المحافظة كافة، مشيرا إلى أن الزيارات ستكون مستمرة طوال الأسبوع للتأكيد على الجاهزية وأهمية الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الصحية المبلغة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية»، وأعرب الزهراني عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على قراراتها الحكيمة، التي حملت الكثير من التفاؤل والأمل في إمكانية تجاوز الأزمة الحالية لفيروس كورونا في وقت وجيز، ولما يحظى به قطاع التعليم من الدعم السخي، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.