شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات دخول إلكترونية بـ «ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل بطاقات دخول للطلبة «QR» يبرزها الطالب عند دخوله للمدرسة لمعرفة حالته الصحية إلكترونيا.

كما أطلقت الإدارة خدمة استلام الكتب الدراسية عبر حجز موعد مسبق من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى حملة توعوية تحت شعار «عودة آمنة» تهدف لتوعية الطلاب بأهمية الالتزام بالتوجيهات الصحية خلال اليوم الدراسي لحمايتهم من المخاطر.

وشملت خطة «التعليم عن بُعد» البرامج التدريبية للمعلمين، وتقديم الحلول الإلكترونية للمدارس وتصميم برنامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي يتناسب مع التعليم عن بُعد.

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة د. أحمد آل حسين، يرافقه مدير عام قطاع التعليم د. علي عسيري، أمس، عددا من مدارس الهيئة للوقوف على سير العملية التعليمية بمدينة الجبيل الصناعية.

كما وقف «آل حسين» على حركة النقل المدرسي والحافلات، لمتابعة عملها في أول أيام العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل د. سعد الحربي أن الإدارة في ظل الظروف الراهنة وتنوع آليات التعليم أكملت استعداداتها للعام الدراسي 1443هـ بوضع خطط مناسبة للتعليم الحضوري للمرحلتين المتوسطة والثانوية وأخرى تناسب التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.