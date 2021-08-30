شكرا لقرائتكم خبر عن 270 ألف طالب يعيدون الحياة لمدارس الشرقية.. وموافقة مشروطة على الجوالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد نحو 270 ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، لبدء رحلتهم التعليمية حضوريا بالمنطقة الشرقية وسط إجراءات احترازية شاملة تضمن الوصول لبيئة آمنة.

واستقبل مدير عام التعليم د. سامي العتيبي ومدير إدارة مرور المنطقة الشرقية العميد علي الزهراني وشركاء التعليم من أمانة المنطقة والشؤون الصحية وشركة أرامكو السعودية الطلاب منذ اللحظات الأولى لبدء العام الدراسي.

الخطط التشغيلية

وانطلقت الرحلة التعليمية في يومها الأول للعام الدراسي 1443هـ، أمس، بنجاح في جميع مدارس البنين والبنات بمحافظات المنطقة.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة، انطلاق الدراسة وفق الخطط التشغيلية لبدء العام بالشكل الصحيح، امتدادا لخطط الوزارة الرامية لعودة تعليمية آمنة لمنسوبي ومنسوبات التعليم من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات.

ونوه العتيبي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، -حفظهما الله-، بالرعاية للمواطن والمقيم والحفاظ على أمنه وصحته واستقراره وتقديم الخدمات التعليمية له بما يكفل ازدهاره والنمو، مشيرا إلى الدعم الكبير، الذي يحظى به قطاع التعليم في المنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ومتابعتهما المستمرة، التي ساهمت في تقدم المنطقة في شتى المجالات، لا سيما التعليم.

متابعة مستمرة

وأضاف إن إدارة التعليم حريصة على بدء العام الدراسي ومنذ اليوم الأول بجدية وانتظام، لافتا إلى تكليف مديري كافة مكاتب التعليم للبنين والبنات بالوقوف ميدانيا على سير العملية التعليمية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والعودة الآمنة، بالإضافة إلى تفعيل الخطط التشغيلية للمدارس.

إدخال الهواتف

في السياق ذاته، أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن هناك لجانا تعليمية مختصة داخل المدارس، تدير العملية التعليمية، وتضع جميع التنظيمات المناسبة من أجل تنظيم دخول وخروج الطلاب، مشيرة إلى أن استخدام الجوالات للطلاب والطالبات، يتم وفق شروط وتنظيمات معينة.

وقالت «لا بد من إبراز تطبيق «توكلنا» عند دخول الطلاب والطالبات للمدرسة، وسيكون هذا عن الطريق الجوال، لتسهيل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب».

يأتي ذلك، فيما وجه عدد من المدارس في المنطقة الشرقية، رسائل إلى أولياء الأمور تفيد بمنع إحضار الطالبات هواتفهن المحمولة إلى المدرسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص أن الدليل التشغيلي الخاص بالمدارس يسمح للطلاب بإدخال الهواتف الذكية للمدارس مع التأكيد عليهم بعدم استخدامها داخل الفصول الدراسية، وعليه فإن تعليم الشرقية يعمل على تطبيق هذه الإجراءات التشغيلية.

حالة التحصين

من جهته، أكد المحامي نبيل قملو أن جائحة كورونا فرضت الاستثناء بالسماح بدخول الجوالات للمدارس، مشيرا إلى أهميتها في الوقت الراهن للتأكد من حالة تحصين الطالب وأسرته.

وقال «لا يحق لأي مدرسة منع إدخال الهواتف مع توجيه الطلبة باستخدامها فيما يخص أمور التعليم، والتنبيه على عدم استخدام الكاميرات لأن التصوير داخل المدارس من الجرائم المعلوماتية يعرض الطالب للعقوبة حال نشر المقطع أو الصورة في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي».