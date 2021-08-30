شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف متبرع بالدم سنويا بمدينة الملك عبدالله الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم بنك الدم بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكه المكرمة الصحي خدماته لجميع المرضى المنومين، ومرضى الأورام والعمليات الجراحية، وكذلك عمليات اليوم الواحد والمرضى المحولين، كما يجري مجموعة متكاملة من الفحوصات والتحاليل الطبية المتنوعة لجميع متبرعي الدم والصفائح الدموية، للتأكد من سلامة المتبرع، وصلاحية وحدات الدم ومشتقاته، تشمل فحوصات فصيلة الدم والأجسام المضادة والفحوصات الخاصة بالأمراض المعدية.

ويستقبل بنك الدم أكثر من 10 آلاف متبرع سنويا، يتم خلالها سحب وفصل أكثر من 15 ألف وحدة دم ومشتقاته المختلفة من دم أحمر وصفائح وبلازما، وصرف أكثر من 150 ألف وحدة دم ومشتقاتها، حسب ما تتطلبه حالة المريض، وخطة علاجه خلال السنوات العشر الماضية.

ويعد بنك الدم بالمدينة الطبية من أوائل البنوك على مستوى مدينة مكة المكرمة، في استقطاب المتبرعين بالصفائح الدموية «والمخصصة لمرضى الأورام وزراعة الأعضاء والنخاع الجذعي»، حيث ارتفع عدد المتبرعين بالصفائح الدموية من 61 متبرعا لعام 2010، ليصل إلى 829 متبرعا لعام 2020، ليصبح إجمالي التبرعات أكثر من 5300 تبرع بالصفائح الدموية.