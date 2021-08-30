شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 40 ألف تقني بمنشآت الرياض التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض متدربيها ومتدرباتها بكامل طاقتها الاستيعابية، واستعدادها التام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وتم استقبال ما يقارب 40 ألف متدرب ومتدربة في كافة المنشآت التدريبية في منطقة الرياض، شاملة الكليات التقنية للبنين وعددها 12 كلية، والكليات التقنية للبنات وعددها 10 كليات، والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد وعددها 11 معهدا، ومعاهد التدريب في السجون وعددها 6 معاهد. وأكملت جميع هذه المنشآت استعداداتها من حيث التجهيز والترتيب، بما يليق بأبنائنا المتدربين والمتدربات، مع الحرص التام على سلامتهم وسلامة المجتمع، فقد كان من أولى الأولويات الأخذ بالاعتبار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.