شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1883 سيارة تالفة من أحياء مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي 1883 سيارة تالفة وهياكل مهملة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة في أحياء وميادين مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أنه تم رفع 1006 سيارات تالفة في الأحياء والشوارع الرئيسة، بعد انتهاء المهلة المحددة، إضافةً إلى 877 سيارة تم نقلها من قِبل مُلاكها، امتثالاً لتعليمات الأمانة.

وفي السياق ذاته أزالت الأمانة 147 صبَّة خرسانية مشوّهة للمنظر العام في الطرق الرئيسية، وذلك في إطار خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوّه البصري للعاصمة المقدسة، بمشاركة الإدارة العامة للخدمات.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن برنامج معالجة وإزالة عناصر التشوّه البصري، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، والوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.