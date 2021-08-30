شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم مساعدات طبية لجمهورية القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات طبية متنوعة لجمهورية القمر المتحدة لمكافحة جائحة كورونا «كوفيد 19».

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة د. عطا الله الزايد، لوزيرة الصحة القمرية لب الياقوت زايد، في العاصمة موروني.

وأوضح السفير الزايد أن هذه المساعدات تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لدعم جهود جمهورية القمر في التصدي لهذا الوباء الذي ما زال يهدد العالم، مشيرا إلى أن المملكة قامت على سبيل المثال لا الحصر، بمد جسر جوي من المساعدات الطبية قبل أيام إلى تونس وماليزيا والجزائر، ودول أخرى تتعرض لموجات جديدة من الفيروس المتحور، الأمر الذي يدعو إلى مزيد من العمل الجاد والحرص المجتمعي المشترك، وبشكل خاص في هذه المرحلة التي يتعرض فيها العالم لهذه الأزمة الصحية، التي أثرت سلبا في جميع دول العالم.

وتأتي هذه المساعدات الطبية في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى وزع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمحافظة لحج، أمس الأول، أدوية ومعدات خاصة لعلاج وفحص الملاريا والضنك لعدد من المرافق الصحية بالمحافظة، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وإشراف منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير برنامج الملاريا بلحج عادل السيد: «إن البرنامج قام منذ شهر مارس الماضي حتى اليوم برفد عدد من المرافق الصحية بكميات من الأدوية الخاصة بالملاريا إضافة إلى أجهزة الفحوص السريعة للملاريا وحمى الضنك والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة بشكل مجاني لجميع المرافق الصحية في المحافظة».

ويأتي ذلك في إطار المشاريع التي تنفذها المملكة من خلال المركز في مجال الإصحاح البيئي في مختلف المحافظات اليمنية.