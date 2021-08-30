شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 10 أطنان مواد غذائية بسوق الخالدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة البلديات بالتعاون مع الجهات الأمنية، جهودها في مجال مراقبة الأسواق العشوائية ومتابعة الخدمات التي تتعلق بالصحة العامة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق الميدانية ضمن نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتنفيذ حملاتها التفتيشية المشتركة على سوق الخالدية العشوائي، ونتج عنها مصادرة 10 أطنان من الخضراوات والأسماك واللحوم الفاسدة غير المستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، حيث تمت مصادرتها وإتلافها في الموقع نفسه. كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية، على الباعة الجائلين في شارع الحج، أسفر عنها مصادرة 300 كجم من الخضار وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار حرص البلدية على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، وصادرت بلدية الشرقية الفرعية خلال حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في الساحات العامة، 900 كجم من الفواكه والخضراوات، وتم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.