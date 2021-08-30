شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة حركة المرور لتسهيل وصول الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد أمس الطلاب والطالبات لمواصلة رحلتهم التعليمية بمدارس محافظة الطائف حضوريًا وعن بُعد عبر منصة «مدرستي»، وسط إجراءات احترازية ووقائية. وأنهت إدارة التعليم بمحافظة الطائف الاستعدادات والتجهيزات المدرسية كافة بما يضمن العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات، وسط حضور رجال المرور لمتابعة الحركة وعبور الطلاب للمدارس القريبة من التقاطعات المرورية لتسهيل وصولهم دون عوائق، ووقوف المسؤولين في إدارة التعليم على سير العملية التعليمية في المدارس ومشاركة مديري الإدارات والمشرفين التربويين والمشرفات في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية المطبقة.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة طلال اللهيبي، أن العملية التعليمية الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية انطلقت في المدارس بعد استلام الطلبة الكتب الدراسية، وسيكون الاهتمام ذاته في التعليم عن بُعد للطلاب في المرحلة الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال.