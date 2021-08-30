شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة أخيرة.. أسبوعان دون غياب للطلبة غير مكتملي التحصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم، أمس، تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلاب غير مكتملي التحصين بجرعتين، ممن لا يمكن حضورهم دون استكمال التطعيم.

المنشآت التعليمية

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أنه حرصا على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمرارا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، فقد تقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل «12» سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

المبادرة بالتسجيل

كما أكدت على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودة حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية. وقالت ”الشهري“ إن قرار التأجيل يمكن الطلاب من استكمال كافة الجرعات خلال الأسبوعين القادمين.

وأضافت قائلة: إن هذا القرار يضمن أن يتم تأمين المنشآت التعليمية؛ لكي يكون اقتصار الحضور فيها على مستكملي التحصين فقط حرصا على مصلحة الطلاب.