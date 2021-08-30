شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرستي» تستقبل 3 ملايين طالب بأول أيام العودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منصة «مدرستي»، مساء يوم أمس، عودة قرابة 3 ملايين طالب وطالبة للدراسة «عن بُعد» في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

وكانت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، ذكرت أن عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الحضورية ؛ ستكون مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة من خلال تحصين 70 % من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30 /10 /2021 أيهما يسبق.

ووضعت وزارة التعليم بعض الإرشادات لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للدخول من خلال منصة مدرستي، للمستجدين بالصف الأول «ابتدائي أو روضة أو تمهيدي» باستخدام كلمة المرور المتوفرة في تطبيق توكلنا، وبالنسبة للمستخدمين السابقين فيمكنهم الدخول بكلمة المرور المستخدمة لديهم حاليا، مشيرة إلى أنه لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من قبل المستخدم.

وقالت إنه في حالة فقدان كلمة المرور يمكن استعادتها عن طريق مايكروسوفت، وفي حال مواجهة صعوبة، يتم التواصل مع الدعم الفني، أما في حال فقدان كلمة المرور وكان رقم الجوال غير مسجل فيمكن مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور.

يشار إلى أن منصة مدرسي تضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات، كما تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتلاءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل.