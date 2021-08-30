شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قواعد للسلوك والمواظبة بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ العام الدراسي الجديد أمس الأحد، حيث العودة الحضورية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس بعد غياب 538 يوما، بالتزامن مع متابعة وزارة التعليم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا ، مع تطبيق 10 قواعد للسلوك والمواظبة.

وتشمل القواعد وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات، وتعقيم الفصول والمرافق قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم يوميا، ومتابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها، ومتابعة تطبيق الاحترازات في النقل المدرسي، وتخصيص غرف للعزل ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها، وتعليق الدراسة في الفصل 10 أيام حال وجود إصابة أو اشتباه، والتحول للتعليم عن بُعد، واستبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد، وتعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة، والتحول للتعليم عن بعد، وتنظيم الدخول والخروج بشكل يضمن التباعد، وفقا لوزارة التعليم، كما تشمل القواعد متابعة التعليم عن بُعد للطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة، وحصول جميع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية والكادر التعليمي والإداري على جرعتين من اللقاح، وفقا لوزارة التعليم.

وأوضحت وزارة التعليم أن طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية «12-18 عاما» عادوا إلى مقاعد الدراسة حضوريا في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي.

يذكر أن طلبة مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بدأوا أمس الأحد، عامهم الدراسي عن بُعد عبر منصتي «روضتي» و«مدرستي»، وذلك وفقا للأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية المعتمدة من وزارة التعليم للعام الدراسي 1443هـ.