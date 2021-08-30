شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يبحث تخطيط «المدن الذكية» مع عمدة هيوستن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وفد الأمانة، في زيارة رسمية؛ للمشاركة في الاجتماع السنوي لتجمع مدن الطاقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ شارك في ورش العمل والاجتماعات التي عقدت في هذا الملتقى.

والتقى م. الجبير، خلال زيارته، عمدة هيوستن سيلفستر تيرنير، في مكتبه بمبنى بلدية مدينة هيوستن، واستعرض عددًا من التجارب التي تتعلق بتخطيط المدن، والمدن الذكية، وتوأمة المدن لاختيار المدن المميزة منها، وكذلك الاستفادة من هذه التجارب، إضافةً إلى عدد من الزيارات الأخرى؛ لتبادل الخبرات والتجارب مع الوفود المشاركة والاستفادة من هذه التجارب في بعض الدول فيما يختص بتقدم المدن، خاصة فيما يتعلق بتقديم الحلول الذكية في هذا المجال، واستعراض تجارب وإنجازات القطاع البلدي في المدن الذكية بالمملكة.

رافق م. الجبير خلال زيارته كل من وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات م. زياد السويدان، ورئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، ومديرة الدعم والتنسيق نوض العتيبي، ومديرة التواصل بالموارد البشرية أماني الفريدي.