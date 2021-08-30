شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» متنقلة في الدمام والأحساء وبقيق والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة تنومة لمدة أربعة أيام، وفي مركز العمارة، ومركز بلسمر لمدة يومين لكل منهما، وللرجال في محافظة أحد رفيدة، ومحافظة سراة عبيدة، ومحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منهم، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز الجنينة، ومستشفى محايل العام لمدة يومين لكل منهما، بينما تقدم الخدمة للرجال يوم الخميس في مقر بلدية أحد رفيدة لمدة يوم واحد.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، وفي مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل موقع، وفي فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالجوف لمدة يومين. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.